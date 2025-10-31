- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
38 (40.42%)
損失トレード:
56 (59.57%)
ベストトレード:
149.40 USD
最悪のトレード:
-151.62 USD
総利益:
4 307.84 USD (169 584 pips)
総損失:
-4 165.43 USD (171 093 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 131.80 USD)
最大連続利益:
1 131.80 USD (10)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
74.05%
最大入金額:
4.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
72 (76.60%)
短いトレード:
22 (23.40%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
113.36 USD
平均損失:
-74.38 USD
最大連続の負け:
13 (-1 267.94 USD)
最大連続損失:
-1 267.94 USD (13)
月間成長:
-1.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
807.83 USD
最大の:
1 930.43 USD (46.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.95% (1 930.43 USD)
エクイティによる:
6.11% (242.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|142
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.40 USD
最悪のトレード: -152 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 131.80 USD
最大連続損失: -1 267.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
9
0%
94
40%
74%
1.03
1.51
USD
USD
36%
1:50