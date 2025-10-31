- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
38 (40.86%)
亏损交易:
55 (59.14%)
最好交易:
149.40 USD
最差交易:
-151.62 USD
毛利:
4 307.84 USD (169 584 pips)
毛利亏损:
-4 125.03 USD (169 093 pips)
最大连续赢利:
10 (1 131.80 USD)
最大连续盈利:
1 131.80 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
74.05%
最大入金加载:
4.61%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.09
长期交易:
71 (76.34%)
短期交易:
22 (23.66%)
利润因子:
1.04
预期回报:
1.97 USD
平均利润:
113.36 USD
平均损失:
-75.00 USD
最大连续失误:
13 (-1 267.94 USD)
最大连续亏损:
-1 267.94 USD (13)
每月增长:
1.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
807.83 USD
最大值:
1 930.43 USD (46.83%)
相对跌幅:
结余:
35.95% (1 930.43 USD)
净值:
6.11% (242.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|183
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|491
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.40 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 131.80 USD
最大连续亏损: -1 267.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
9
0%
93
40%
74%
1.04
1.97
USD
USD
36%
1:50