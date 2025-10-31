SegnaliSezioni
Henry Suryanaga

Dragonsun

Henry Suryanaga
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-40.68 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-81.08 USD (4 014 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-296.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-40.54 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-40.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-81.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.08 USD (2)
Crescita mensile:
-2.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.08 USD
Massimale:
81.08 USD (2.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -81.08 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.31 03:38
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.31 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
