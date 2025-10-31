- Incremento
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
38 (40.42%)
Transacciones Irrentables:
56 (59.57%)
Mejor transacción:
149.40 USD
Peor transacción:
-151.62 USD
Beneficio Bruto:
4 307.84 USD (169 584 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 165.43 USD (171 093 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 131.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 131.80 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
74.05%
Carga máxima del depósito:
4.61%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
72 (76.60%)
Transacciones Cortas:
22 (23.40%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
113.36 USD
Pérdidas medias:
-74.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 267.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 267.94 USD (13)
Crecimiento al mes:
-1.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
807.83 USD
Máxima:
1 930.43 USD (46.83%)
Reducción relativa:
De balance:
35.95% (1 930.43 USD)
De fondos:
6.11% (242.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|142
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
