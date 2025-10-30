SinyallerBölümler
Rey Sonajo

Tagum Trader

Rey Sonajo
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
70 (56.45%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (43.55%)
En iyi işlem:
55.44 USD
En kötü işlem:
-140.88 USD
Brüt kâr:
673.75 USD (106 001 pips)
Brüt zarar:
-745.15 USD (56 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (67.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.03 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
68 (54.84%)
Satış işlemleri:
56 (45.16%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
9.63 USD
Ortalama zarar:
-13.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-277.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-277.85 USD (5)
Aylık büyüme:
6.84%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
264.09 USD
Maksimum:
292.72 USD (128.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.30% (1.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 12
GBPJPY 12
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
USIDX 6
NZDJPY 6
AUDCHF 6
XAUUSD 5
NZDUSD 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
LNKUSD 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
JPN225 1
XRPUSD 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -193
GBPJPY 44
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
USIDX -13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
XAUUSD -27
NZDUSD 38
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
LNKUSD -1
GBPCAD 27
USDCHF -32
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
CHFJPY -30
AUDCAD 7
AUDNZD 6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURCHF -10
EURNZD 2
JPN225 25
XRPUSD 4
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
BTCUSD 4
CADJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -8.3K
GBPJPY 984
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
USIDX -1.3K
NZDJPY 213
AUDCHF 622
XAUUSD -2.6K
NZDUSD 1.2K
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
LNKUSD -109
GBPCAD 1.1K
USDCHF -427
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
CHFJPY -1.6K
AUDCAD 156
AUDNZD 281
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURCHF -261
EURNZD 148
JPN225 37K
XRPUSD 563
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
BTCUSD 39K
CADJPY 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.44 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +67.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -277.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.