SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Davao TMGM Trader
Rey Sonajo

Davao TMGM Trader

Rey Sonajo
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
139
Transacciones Rentables:
77 (55.39%)
Transacciones Irrentables:
62 (44.60%)
Mejor transacción:
55.59 USD
Peor transacción:
-140.88 USD
Beneficio Bruto:
875.05 USD (309 640 pips)
Pérdidas Brutas:
-759.38 USD (57 693 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (214.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
214.06 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
93.60%
Carga máxima del depósito:
3.54%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
72 (51.80%)
Transacciones Cortas:
67 (48.20%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
11.36 USD
Pérdidas medias:
-12.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-277.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-277.85 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.30%
Pronóstico anual:
27.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
264.09 USD
Máxima:
292.72 USD (128.03%)
Reducción relativa:
De balance:
40.18% (292.30 USD)
De fondos:
15.79% (114.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 13
GBPJPY 12
USIDX 7
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
XAUUSD 5
USDCHF 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
LNKUSD 3
CHFJPY 3
GBPCAD 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
XRPUSD 2
BTCUSD 2
XTZUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURNZD 1
JPN225 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -162
GBPJPY 44
USIDX -13
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
NZDUSD 45
XAUUSD -27
USDCHF 54
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
EURCHF -14
LNKUSD -1
CHFJPY 25
GBPCAD 27
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
AUDCAD 7
AUDNZD 6
XRPUSD 4
BTCUSD 24
XTZUSD -1
NZDCHF -6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURNZD 2
JPN225 25
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
CADJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -7.6K
GBPJPY 984
USIDX -1.3K
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
NZDJPY 213
AUDCHF 622
NZDUSD 1.4K
XAUUSD -2.6K
USDCHF 968
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
EURCHF -317
LNKUSD -109
CHFJPY 1.3K
GBPCAD 1.1K
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
AUDCAD 156
AUDNZD 281
XRPUSD 520
BTCUSD 238K
XTZUSD -572
NZDCHF -144
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURNZD 148
JPN225 37K
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.59 USD
Peor transacción: -141 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +214.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -277.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 23:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Davao TMGM Trader
30 USD al mes
29%
0
0
USD
809
USD
35
0%
139
55%
94%
1.15
0.83
USD
40%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.