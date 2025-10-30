SignaleKategorien
Rey Sonajo

Davao TMGM Trader

Rey Sonajo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
139
Gewinntrades:
77 (55.39%)
Verlusttrades:
62 (44.60%)
Bester Trade:
55.59 USD
Schlechtester Trade:
-140.88 USD
Bruttoprofit:
875.05 USD (309 640 pips)
Bruttoverlust:
-759.38 USD (57 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (214.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
214.06 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
93.60%
Max deposit load:
3.54%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
72 (51.80%)
Short-Positionen:
67 (48.20%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-277.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-277.85 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.30%
Jahresprognose:
27.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
264.09 USD
Maximaler:
292.72 USD (128.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.18% (292.30 USD)
Kapital:
15.79% (114.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 13
GBPJPY 12
USIDX 7
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
XAUUSD 5
USDCHF 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
LNKUSD 3
CHFJPY 3
GBPCAD 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
XRPUSD 2
BTCUSD 2
XTZUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURNZD 1
JPN225 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -162
GBPJPY 44
USIDX -13
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
NZDUSD 45
XAUUSD -27
USDCHF 54
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
EURCHF -14
LNKUSD -1
CHFJPY 25
GBPCAD 27
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
AUDCAD 7
AUDNZD 6
XRPUSD 4
BTCUSD 24
XTZUSD -1
NZDCHF -6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURNZD 2
JPN225 25
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
CADJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -7.6K
GBPJPY 984
USIDX -1.3K
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
NZDJPY 213
AUDCHF 622
NZDUSD 1.4K
XAUUSD -2.6K
USDCHF 968
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
EURCHF -317
LNKUSD -109
CHFJPY 1.3K
GBPCAD 1.1K
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
AUDCAD 156
AUDNZD 281
XRPUSD 520
BTCUSD 238K
XTZUSD -572
NZDCHF -144
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURNZD 148
JPN225 37K
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55.59 USD
Schlechtester Trade: -141 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -277.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 23:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
