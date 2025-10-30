- 자본
- 축소
트레이드:
139
이익 거래:
77 (55.39%)
손실 거래:
62 (44.60%)
최고의 거래:
55.59 USD
최악의 거래:
-140.88 USD
총 수익:
875.05 USD (309 640 pips)
총 손실:
-759.38 USD (57 693 pips)
연속 최대 이익:
10 (214.06 USD)
연속 최대 이익:
214.06 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
93.60%
최대 입금량:
3.54%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
72 (51.80%)
숏(주식차입매도):
67 (48.20%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
11.36 USD
평균 손실:
-12.25 USD
연속 최대 손실:
5 (-277.85 USD)
연속 최대 손실:
-277.85 USD (5)
월별 성장률:
2.30%
연간 예측:
27.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
264.09 USD
최대한의:
292.72 USD (128.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.18% (292.30 USD)
자본금별:
15.79% (114.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USIDX
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|4
|BCHUSD
|4
|USDCAD
|4
|EURCHF
|4
|LNKUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|2
|GBPSGD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|XRPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|XTZUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|EURCAD
|1
|EURSGD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|JPN225
|1
|BNBUSD
|1
|NZDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|US30
|1
|CADJPY
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-162
|GBPJPY
|44
|USIDX
|-13
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|40
|USDJPY
|13
|NZDJPY
|-1
|AUDCHF
|31
|NZDUSD
|45
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|54
|GBPNZD
|27
|BCHUSD
|9
|USDCAD
|10
|EURCHF
|-14
|LNKUSD
|-1
|CHFJPY
|25
|GBPCAD
|27
|CADCHF
|-25
|GBPSGD
|-1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|XRPUSD
|4
|BTCUSD
|24
|XTZUSD
|-1
|NZDCHF
|-6
|GBPCHF
|0
|SGDJPY
|4
|USDSGD
|-7
|EURCAD
|-2
|EURSGD
|39
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-2
|EURJPY
|-36
|EURNZD
|2
|JPN225
|25
|BNBUSD
|-2
|NZDCAD
|-13
|ETHUSD
|27
|US30
|-22
|CADJPY
|20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-7.6K
|GBPJPY
|984
|USIDX
|-1.3K
|GBPUSD
|-562
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|485
|NZDJPY
|213
|AUDCHF
|622
|NZDUSD
|1.4K
|XAUUSD
|-2.6K
|USDCHF
|968
|GBPNZD
|1.7K
|BCHUSD
|819
|USDCAD
|507
|EURCHF
|-317
|LNKUSD
|-109
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|-683
|GBPSGD
|279
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|156
|AUDNZD
|281
|XRPUSD
|520
|BTCUSD
|238K
|XTZUSD
|-572
|NZDCHF
|-144
|GBPCHF
|18
|SGDJPY
|180
|USDSGD
|-407
|EURCAD
|-32
|EURSGD
|1K
|EURGBP
|306
|XAGUSD
|-54
|EURJPY
|-1.7K
|EURNZD
|148
|JPN225
|37K
|BNBUSD
|-239
|NZDCAD
|-593
|ETHUSD
|1.1K
|US30
|-22K
|CADJPY
|1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.59 USD
최악의 거래: -141 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +214.06 USD
연속 최대 손실: -277.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
