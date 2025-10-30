시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Davao TMGM Trader
Rey Sonajo

Davao TMGM Trader

Rey Sonajo
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
139
이익 거래:
77 (55.39%)
손실 거래:
62 (44.60%)
최고의 거래:
55.59 USD
최악의 거래:
-140.88 USD
총 수익:
875.05 USD (309 640 pips)
총 손실:
-759.38 USD (57 693 pips)
연속 최대 이익:
10 (214.06 USD)
연속 최대 이익:
214.06 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
93.60%
최대 입금량:
3.54%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
72 (51.80%)
숏(주식차입매도):
67 (48.20%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
11.36 USD
평균 손실:
-12.25 USD
연속 최대 손실:
5 (-277.85 USD)
연속 최대 손실:
-277.85 USD (5)
월별 성장률:
2.30%
연간 예측:
27.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
264.09 USD
최대한의:
292.72 USD (128.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.18% (292.30 USD)
자본금별:
15.79% (114.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 13
GBPJPY 12
USIDX 7
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
XAUUSD 5
USDCHF 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
LNKUSD 3
CHFJPY 3
GBPCAD 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
XRPUSD 2
BTCUSD 2
XTZUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURNZD 1
JPN225 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -162
GBPJPY 44
USIDX -13
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
NZDUSD 45
XAUUSD -27
USDCHF 54
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
EURCHF -14
LNKUSD -1
CHFJPY 25
GBPCAD 27
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
AUDCAD 7
AUDNZD 6
XRPUSD 4
BTCUSD 24
XTZUSD -1
NZDCHF -6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURNZD 2
JPN225 25
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
CADJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -7.6K
GBPJPY 984
USIDX -1.3K
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
NZDJPY 213
AUDCHF 622
NZDUSD 1.4K
XAUUSD -2.6K
USDCHF 968
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
EURCHF -317
LNKUSD -109
CHFJPY 1.3K
GBPCAD 1.1K
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
AUDCAD 156
AUDNZD 281
XRPUSD 520
BTCUSD 238K
XTZUSD -572
NZDCHF -144
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURNZD 148
JPN225 37K
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +55.59 USD
최악의 거래: -141 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +214.06 USD
연속 최대 손실: -277.85 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
리뷰 없음
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 23:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
