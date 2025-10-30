SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Davao TMGM Trader
Rey Sonajo

Davao TMGM Trader

Rey Sonajo
0 reviews
Reliability
35 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
139
Profit Trades:
77 (55.39%)
Loss Trades:
62 (44.60%)
Best trade:
55.59 USD
Worst trade:
-140.88 USD
Gross Profit:
875.05 USD (309 640 pips)
Gross Loss:
-759.38 USD (57 693 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (214.06 USD)
Maximal consecutive profit:
214.06 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
93.60%
Max deposit load:
3.54%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
9
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.40
Long Trades:
72 (51.80%)
Short Trades:
67 (48.20%)
Profit Factor:
1.15
Expected Payoff:
0.83 USD
Average Profit:
11.36 USD
Average Loss:
-12.25 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-277.85 USD)
Maximal consecutive loss:
-277.85 USD (5)
Monthly growth:
2.30%
Annual Forecast:
27.95%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
264.09 USD
Maximal:
292.72 USD (128.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
40.18% (292.30 USD)
By Equity:
15.79% (114.21 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 13
GBPJPY 12
USIDX 7
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
XAUUSD 5
USDCHF 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
LNKUSD 3
CHFJPY 3
GBPCAD 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
XRPUSD 2
BTCUSD 2
XTZUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURNZD 1
JPN225 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -162
GBPJPY 44
USIDX -13
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
NZDUSD 45
XAUUSD -27
USDCHF 54
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
EURCHF -14
LNKUSD -1
CHFJPY 25
GBPCAD 27
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
AUDCAD 7
AUDNZD 6
XRPUSD 4
BTCUSD 24
XTZUSD -1
NZDCHF -6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURNZD 2
JPN225 25
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
CADJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -7.6K
GBPJPY 984
USIDX -1.3K
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
NZDJPY 213
AUDCHF 622
NZDUSD 1.4K
XAUUSD -2.6K
USDCHF 968
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
EURCHF -317
LNKUSD -109
CHFJPY 1.3K
GBPCAD 1.1K
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
AUDCAD 156
AUDNZD 281
XRPUSD 520
BTCUSD 238K
XTZUSD -572
NZDCHF -144
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURNZD 148
JPN225 37K
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +55.59 USD
Worst trade: -141 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +214.06 USD
Maximal consecutive loss: -277.85 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 23:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Davao TMGM Trader
30 USD per month
29%
0
0
USD
809
USD
35
0%
139
55%
94%
1.15
0.83
USD
40%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.