- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
139
利益トレード:
77 (55.39%)
損失トレード:
62 (44.60%)
ベストトレード:
55.59 USD
最悪のトレード:
-140.88 USD
総利益:
875.05 USD (309 640 pips)
総損失:
-759.38 USD (57 693 pips)
最大連続の勝ち:
10 (214.06 USD)
最大連続利益:
214.06 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
93.60%
最大入金額:
3.54%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
72 (51.80%)
短いトレード:
67 (48.20%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
11.36 USD
平均損失:
-12.25 USD
最大連続の負け:
5 (-277.85 USD)
最大連続損失:
-277.85 USD (5)
月間成長:
2.30%
年間予想:
27.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
264.09 USD
最大の:
292.72 USD (128.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.18% (292.30 USD)
エクイティによる:
15.79% (114.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USIDX
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|4
|BCHUSD
|4
|USDCAD
|4
|EURCHF
|4
|LNKUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|2
|GBPSGD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|XRPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|XTZUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|EURCAD
|1
|EURSGD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|JPN225
|1
|BNBUSD
|1
|NZDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|US30
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-162
|GBPJPY
|44
|USIDX
|-13
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|40
|USDJPY
|13
|NZDJPY
|-1
|AUDCHF
|31
|NZDUSD
|45
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|54
|GBPNZD
|27
|BCHUSD
|9
|USDCAD
|10
|EURCHF
|-14
|LNKUSD
|-1
|CHFJPY
|25
|GBPCAD
|27
|CADCHF
|-25
|GBPSGD
|-1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|XRPUSD
|4
|BTCUSD
|24
|XTZUSD
|-1
|NZDCHF
|-6
|GBPCHF
|0
|SGDJPY
|4
|USDSGD
|-7
|EURCAD
|-2
|EURSGD
|39
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-2
|EURJPY
|-36
|EURNZD
|2
|JPN225
|25
|BNBUSD
|-2
|NZDCAD
|-13
|ETHUSD
|27
|US30
|-22
|CADJPY
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-7.6K
|GBPJPY
|984
|USIDX
|-1.3K
|GBPUSD
|-562
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|485
|NZDJPY
|213
|AUDCHF
|622
|NZDUSD
|1.4K
|XAUUSD
|-2.6K
|USDCHF
|968
|GBPNZD
|1.7K
|BCHUSD
|819
|USDCAD
|507
|EURCHF
|-317
|LNKUSD
|-109
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|-683
|GBPSGD
|279
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|156
|AUDNZD
|281
|XRPUSD
|520
|BTCUSD
|238K
|XTZUSD
|-572
|NZDCHF
|-144
|GBPCHF
|18
|SGDJPY
|180
|USDSGD
|-407
|EURCAD
|-32
|EURSGD
|1K
|EURGBP
|306
|XAGUSD
|-54
|EURJPY
|-1.7K
|EURNZD
|148
|JPN225
|37K
|BNBUSD
|-239
|NZDCAD
|-593
|ETHUSD
|1.1K
|US30
|-22K
|CADJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.59 USD
最悪のトレード: -141 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +214.06 USD
最大連続損失: -277.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
29%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
35
0%
139
55%
94%
1.15
0.83
USD
USD
40%
1:500