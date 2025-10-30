SegnaliSezioni
Rey Sonajo

Tagum Trader

Rey Sonajo
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
70 (56.45%)
Loss Trade:
54 (43.55%)
Best Trade:
55.44 USD
Worst Trade:
-140.88 USD
Profitto lordo:
673.75 USD (106 001 pips)
Perdita lorda:
-745.15 USD (56 810 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (67.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
68 (54.84%)
Short Trade:
56 (45.16%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-13.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-277.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-277.85 USD (5)
Crescita mensile:
6.84%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
264.09 USD
Massimale:
292.72 USD (128.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.30% (1.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12
GBPJPY 12
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
USIDX 6
NZDJPY 6
AUDCHF 6
XAUUSD 5
NZDUSD 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
LNKUSD 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
JPN225 1
XRPUSD 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -193
GBPJPY 44
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
USIDX -13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
XAUUSD -27
NZDUSD 38
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
LNKUSD -1
GBPCAD 27
USDCHF -32
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
CHFJPY -30
AUDCAD 7
AUDNZD 6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURCHF -10
EURNZD 2
JPN225 25
XRPUSD 4
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
BTCUSD 4
CADJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -8.3K
GBPJPY 984
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
USIDX -1.3K
NZDJPY 213
AUDCHF 622
XAUUSD -2.6K
NZDUSD 1.2K
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
LNKUSD -109
GBPCAD 1.1K
USDCHF -427
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
CHFJPY -1.6K
AUDCAD 156
AUDNZD 281
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURCHF -261
EURNZD 148
JPN225 37K
XRPUSD 563
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
BTCUSD 39K
CADJPY 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.44 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +67.28 USD
Massima perdita consecutiva: -277.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
