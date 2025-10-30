- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
70 (56.45%)
Loss Trade:
54 (43.55%)
Best Trade:
55.44 USD
Worst Trade:
-140.88 USD
Profitto lordo:
673.75 USD (106 001 pips)
Perdita lorda:
-745.15 USD (56 810 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (67.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
68 (54.84%)
Short Trade:
56 (45.16%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.58 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-13.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-277.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-277.85 USD (5)
Crescita mensile:
6.84%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
264.09 USD
Massimale:
292.72 USD (128.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.30% (1.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|12
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|7
|USIDX
|6
|NZDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|XAUUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|BCHUSD
|4
|USDCAD
|4
|LNKUSD
|3
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|3
|CADCHF
|2
|GBPSGD
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|1
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|EURCAD
|1
|EURSGD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|EURNZD
|1
|JPN225
|1
|XRPUSD
|1
|BNBUSD
|1
|NZDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|US30
|1
|BTCUSD
|1
|CADJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-193
|GBPJPY
|44
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|40
|USDJPY
|13
|USIDX
|-13
|NZDJPY
|-1
|AUDCHF
|31
|XAUUSD
|-27
|NZDUSD
|38
|GBPNZD
|27
|BCHUSD
|9
|USDCAD
|10
|LNKUSD
|-1
|GBPCAD
|27
|USDCHF
|-32
|CADCHF
|-25
|GBPSGD
|-1
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|-30
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPCHF
|0
|SGDJPY
|4
|USDSGD
|-7
|EURCAD
|-2
|EURSGD
|39
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-2
|EURJPY
|-36
|EURCHF
|-10
|EURNZD
|2
|JPN225
|25
|XRPUSD
|4
|BNBUSD
|-2
|NZDCAD
|-13
|ETHUSD
|27
|US30
|-22
|BTCUSD
|4
|CADJPY
|20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-8.3K
|GBPJPY
|984
|GBPUSD
|-562
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|485
|USIDX
|-1.3K
|NZDJPY
|213
|AUDCHF
|622
|XAUUSD
|-2.6K
|NZDUSD
|1.2K
|GBPNZD
|1.7K
|BCHUSD
|819
|USDCAD
|507
|LNKUSD
|-109
|GBPCAD
|1.1K
|USDCHF
|-427
|CADCHF
|-683
|GBPSGD
|279
|AUDUSD
|7
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|156
|AUDNZD
|281
|GBPCHF
|18
|SGDJPY
|180
|USDSGD
|-407
|EURCAD
|-32
|EURSGD
|1K
|EURGBP
|306
|XAGUSD
|-54
|EURJPY
|-1.7K
|EURCHF
|-261
|EURNZD
|148
|JPN225
|37K
|XRPUSD
|563
|BNBUSD
|-239
|NZDCAD
|-593
|ETHUSD
|1.1K
|US30
|-22K
|BTCUSD
|39K
|CADJPY
|1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.44 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +67.28 USD
Massima perdita consecutiva: -277.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
FBS-Real
|1.00 × 2
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
622
USD
USD
24
0%
124
56%
100%
0.90
-0.58
USD
USD
0%
1:500