Rey Sonajo

Tagum Trader

Rey Sonajo
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
70 (56.45%)
Perte trades:
54 (43.55%)
Meilleure transaction:
55.44 USD
Pire transaction:
-140.88 USD
Bénéfice brut:
673.75 USD (106 001 pips)
Perte brute:
-745.15 USD (56 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (67.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.61%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
68 (54.84%)
Courts trades:
56 (45.16%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.58 USD
Bénéfice moyen:
9.63 USD
Perte moyenne:
-13.80 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-277.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-277.85 USD (5)
Croissance mensuelle:
6.84%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
264.09 USD
Maximal:
292.72 USD (128.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.30% (1.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 12
GBPJPY 12
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
USIDX 6
NZDJPY 6
AUDCHF 6
XAUUSD 5
NZDUSD 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
LNKUSD 3
GBPCAD 3
USDCHF 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURCHF 1
EURNZD 1
JPN225 1
XRPUSD 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -193
GBPJPY 44
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
USIDX -13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
XAUUSD -27
NZDUSD 38
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
LNKUSD -1
GBPCAD 27
USDCHF -32
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
CHFJPY -30
AUDCAD 7
AUDNZD 6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURCHF -10
EURNZD 2
JPN225 25
XRPUSD 4
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
BTCUSD 4
CADJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -8.3K
GBPJPY 984
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
USIDX -1.3K
NZDJPY 213
AUDCHF 622
XAUUSD -2.6K
NZDUSD 1.2K
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
LNKUSD -109
GBPCAD 1.1K
USDCHF -427
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
CHFJPY -1.6K
AUDCAD 156
AUDNZD 281
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURCHF -261
EURNZD 148
JPN225 37K
XRPUSD 563
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
BTCUSD 39K
CADJPY 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.44 USD
Pire transaction: -141 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +67.28 USD
Perte consécutive maximale: -277.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Aucun avis
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.