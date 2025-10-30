- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
77 (55.39%)
亏损交易:
62 (44.60%)
最好交易:
55.59 USD
最差交易:
-140.88 USD
毛利:
875.05 USD (309 640 pips)
毛利亏损:
-759.38 USD (57 693 pips)
最大连续赢利:
10 (214.06 USD)
最大连续盈利:
214.06 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
93.60%
最大入金加载:
3.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.40
长期交易:
72 (51.80%)
短期交易:
67 (48.20%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
11.36 USD
平均损失:
-12.25 USD
最大连续失误:
5 (-277.85 USD)
最大连续亏损:
-277.85 USD (5)
每月增长:
2.30%
年度预测:
27.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
264.09 USD
最大值:
292.72 USD (128.03%)
相对跌幅:
结余:
40.18% (292.30 USD)
净值:
15.79% (114.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USIDX
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|4
|BCHUSD
|4
|USDCAD
|4
|EURCHF
|4
|LNKUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|2
|GBPSGD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|XRPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|XTZUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|EURCAD
|1
|EURSGD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|JPN225
|1
|BNBUSD
|1
|NZDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|US30
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-162
|GBPJPY
|44
|USIDX
|-13
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|40
|USDJPY
|13
|NZDJPY
|-1
|AUDCHF
|31
|NZDUSD
|45
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|54
|GBPNZD
|27
|BCHUSD
|9
|USDCAD
|10
|EURCHF
|-14
|LNKUSD
|-1
|CHFJPY
|25
|GBPCAD
|27
|CADCHF
|-25
|GBPSGD
|-1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|XRPUSD
|4
|BTCUSD
|24
|XTZUSD
|-1
|NZDCHF
|-6
|GBPCHF
|0
|SGDJPY
|4
|USDSGD
|-7
|EURCAD
|-2
|EURSGD
|39
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-2
|EURJPY
|-36
|EURNZD
|2
|JPN225
|25
|BNBUSD
|-2
|NZDCAD
|-13
|ETHUSD
|27
|US30
|-22
|CADJPY
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-7.6K
|GBPJPY
|984
|USIDX
|-1.3K
|GBPUSD
|-562
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|485
|NZDJPY
|213
|AUDCHF
|622
|NZDUSD
|1.4K
|XAUUSD
|-2.6K
|USDCHF
|968
|GBPNZD
|1.7K
|BCHUSD
|819
|USDCAD
|507
|EURCHF
|-317
|LNKUSD
|-109
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|-683
|GBPSGD
|279
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|156
|AUDNZD
|281
|XRPUSD
|520
|BTCUSD
|238K
|XTZUSD
|-572
|NZDCHF
|-144
|GBPCHF
|18
|SGDJPY
|180
|USDSGD
|-407
|EURCAD
|-32
|EURSGD
|1K
|EURGBP
|306
|XAGUSD
|-54
|EURJPY
|-1.7K
|EURNZD
|148
|JPN225
|37K
|BNBUSD
|-239
|NZDCAD
|-593
|ETHUSD
|1.1K
|US30
|-22K
|CADJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.59 USD
最差交易: -141 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +214.06 USD
最大连续亏损: -277.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
35
0%
139
55%
94%
1.15
0.83
USD
USD
40%
1:500