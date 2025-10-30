信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Davao TMGM Trader
Rey Sonajo

Davao TMGM Trader

Rey Sonajo
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
139
盈利交易:
77 (55.39%)
亏损交易:
62 (44.60%)
最好交易:
55.59 USD
最差交易:
-140.88 USD
毛利:
875.05 USD (309 640 pips)
毛利亏损:
-759.38 USD (57 693 pips)
最大连续赢利:
10 (214.06 USD)
最大连续盈利:
214.06 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
93.60%
最大入金加载:
3.54%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.40
长期交易:
72 (51.80%)
短期交易:
67 (48.20%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
11.36 USD
平均损失:
-12.25 USD
最大连续失误:
5 (-277.85 USD)
最大连续亏损:
-277.85 USD (5)
每月增长:
2.30%
年度预测:
27.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
264.09 USD
最大值:
292.72 USD (128.03%)
相对跌幅:
结余:
40.18% (292.30 USD)
净值:
15.79% (114.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 13
GBPJPY 12
USIDX 7
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
XAUUSD 5
USDCHF 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
LNKUSD 3
CHFJPY 3
GBPCAD 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
XRPUSD 2
BTCUSD 2
XTZUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURNZD 1
JPN225 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -162
GBPJPY 44
USIDX -13
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
NZDUSD 45
XAUUSD -27
USDCHF 54
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
EURCHF -14
LNKUSD -1
CHFJPY 25
GBPCAD 27
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
AUDCAD 7
AUDNZD 6
XRPUSD 4
BTCUSD 24
XTZUSD -1
NZDCHF -6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURNZD 2
JPN225 25
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
CADJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -7.6K
GBPJPY 984
USIDX -1.3K
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
NZDJPY 213
AUDCHF 622
NZDUSD 1.4K
XAUUSD -2.6K
USDCHF 968
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
EURCHF -317
LNKUSD -109
CHFJPY 1.3K
GBPCAD 1.1K
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
AUDCAD 156
AUDNZD 281
XRPUSD 520
BTCUSD 238K
XTZUSD -572
NZDCHF -144
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURNZD 148
JPN225 37K
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +55.59 USD
最差交易: -141 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +214.06 USD
最大连续亏损: -277.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
