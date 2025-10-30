- Crescimento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
77 (55.39%)
Negociações com perda:
62 (44.60%)
Melhor negociação:
55.59 USD
Pior negociação:
-140.88 USD
Lucro bruto:
875.05 USD (309 640 pips)
Perda bruta:
-759.38 USD (57 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (214.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.06 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
93.60%
Depósito máximo carregado:
3.54%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
72 (51.80%)
Negociações curtas:
67 (48.20%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
11.36 USD
Perda média:
-12.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-277.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-277.85 USD (5)
Crescimento mensal:
2.30%
Previsão anual:
27.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
264.09 USD
Máximo:
292.72 USD (128.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.18% (292.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (114.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USIDX
|7
|GBPUSD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|AUDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|4
|BCHUSD
|4
|USDCAD
|4
|EURCHF
|4
|LNKUSD
|3
|CHFJPY
|3
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|2
|GBPSGD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|XRPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|XTZUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|EURCAD
|1
|EURSGD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|JPN225
|1
|BNBUSD
|1
|NZDCAD
|1
|ETHUSD
|1
|US30
|1
|CADJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-162
|GBPJPY
|44
|USIDX
|-13
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|40
|USDJPY
|13
|NZDJPY
|-1
|AUDCHF
|31
|NZDUSD
|45
|XAUUSD
|-27
|USDCHF
|54
|GBPNZD
|27
|BCHUSD
|9
|USDCAD
|10
|EURCHF
|-14
|LNKUSD
|-1
|CHFJPY
|25
|GBPCAD
|27
|CADCHF
|-25
|GBPSGD
|-1
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|6
|XRPUSD
|4
|BTCUSD
|24
|XTZUSD
|-1
|NZDCHF
|-6
|GBPCHF
|0
|SGDJPY
|4
|USDSGD
|-7
|EURCAD
|-2
|EURSGD
|39
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-2
|EURJPY
|-36
|EURNZD
|2
|JPN225
|25
|BNBUSD
|-2
|NZDCAD
|-13
|ETHUSD
|27
|US30
|-22
|CADJPY
|20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-7.6K
|GBPJPY
|984
|USIDX
|-1.3K
|GBPUSD
|-562
|EURAUD
|2.1K
|USDJPY
|485
|NZDJPY
|213
|AUDCHF
|622
|NZDUSD
|1.4K
|XAUUSD
|-2.6K
|USDCHF
|968
|GBPNZD
|1.7K
|BCHUSD
|819
|USDCAD
|507
|EURCHF
|-317
|LNKUSD
|-109
|CHFJPY
|1.3K
|GBPCAD
|1.1K
|CADCHF
|-683
|GBPSGD
|279
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|156
|AUDNZD
|281
|XRPUSD
|520
|BTCUSD
|238K
|XTZUSD
|-572
|NZDCHF
|-144
|GBPCHF
|18
|SGDJPY
|180
|USDSGD
|-407
|EURCAD
|-32
|EURSGD
|1K
|EURGBP
|306
|XAGUSD
|-54
|EURJPY
|-1.7K
|EURNZD
|148
|JPN225
|37K
|BNBUSD
|-239
|NZDCAD
|-593
|ETHUSD
|1.1K
|US30
|-22K
|CADJPY
|1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +55.59 USD
Pior negociação: -141 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +214.06 USD
Máxima perda consecutiva: -277.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
