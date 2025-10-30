SinaisSeções
Rey Sonajo

Davao TMGM Trader

Rey Sonajo
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
77 (55.39%)
Negociações com perda:
62 (44.60%)
Melhor negociação:
55.59 USD
Pior negociação:
-140.88 USD
Lucro bruto:
875.05 USD (309 640 pips)
Perda bruta:
-759.38 USD (57 693 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (214.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
214.06 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
93.60%
Depósito máximo carregado:
3.54%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
72 (51.80%)
Negociações curtas:
67 (48.20%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
11.36 USD
Perda média:
-12.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-277.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-277.85 USD (5)
Crescimento mensal:
2.30%
Previsão anual:
27.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
264.09 USD
Máximo:
292.72 USD (128.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.18% (292.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (114.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 13
GBPJPY 12
USIDX 7
GBPUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
NZDJPY 6
AUDCHF 6
NZDUSD 6
XAUUSD 5
USDCHF 5
GBPNZD 4
BCHUSD 4
USDCAD 4
EURCHF 4
LNKUSD 3
CHFJPY 3
GBPCAD 3
CADCHF 2
GBPSGD 2
AUDUSD 2
AUDCAD 2
AUDNZD 2
XRPUSD 2
BTCUSD 2
XTZUSD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 1
SGDJPY 1
USDSGD 1
EURCAD 1
EURSGD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
EURNZD 1
JPN225 1
BNBUSD 1
NZDCAD 1
ETHUSD 1
US30 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -162
GBPJPY 44
USIDX -13
GBPUSD -44
EURAUD 40
USDJPY 13
NZDJPY -1
AUDCHF 31
NZDUSD 45
XAUUSD -27
USDCHF 54
GBPNZD 27
BCHUSD 9
USDCAD 10
EURCHF -14
LNKUSD -1
CHFJPY 25
GBPCAD 27
CADCHF -25
GBPSGD -1
AUDUSD 0
AUDCAD 7
AUDNZD 6
XRPUSD 4
BTCUSD 24
XTZUSD -1
NZDCHF -6
GBPCHF 0
SGDJPY 4
USDSGD -7
EURCAD -2
EURSGD 39
EURGBP 12
XAGUSD -2
EURJPY -36
EURNZD 2
JPN225 25
BNBUSD -2
NZDCAD -13
ETHUSD 27
US30 -22
CADJPY 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -7.6K
GBPJPY 984
USIDX -1.3K
GBPUSD -562
EURAUD 2.1K
USDJPY 485
NZDJPY 213
AUDCHF 622
NZDUSD 1.4K
XAUUSD -2.6K
USDCHF 968
GBPNZD 1.7K
BCHUSD 819
USDCAD 507
EURCHF -317
LNKUSD -109
CHFJPY 1.3K
GBPCAD 1.1K
CADCHF -683
GBPSGD 279
AUDUSD 7
AUDCAD 156
AUDNZD 281
XRPUSD 520
BTCUSD 238K
XTZUSD -572
NZDCHF -144
GBPCHF 18
SGDJPY 180
USDSGD -407
EURCAD -32
EURSGD 1K
EURGBP 306
XAGUSD -54
EURJPY -1.7K
EURNZD 148
JPN225 37K
BNBUSD -239
NZDCAD -593
ETHUSD 1.1K
US30 -22K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2026.01.09 15:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 23:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 03:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
