Sinyaller / MetaTrader 4 / REY RICH
Renaldy Limantara

REY RICH

Renaldy Limantara
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
22 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (26.67%)
En iyi işlem:
50.27 USD
En kötü işlem:
-50.20 USD
Brüt kâr:
945.64 USD (95 101 pips)
Brüt zarar:
-219.10 USD (21 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (480.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
480.82 USD (11)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
7.63
Alış işlemleri:
17 (56.67%)
Satış işlemleri:
13 (43.33%)
Kâr faktörü:
4.32
Beklenen getiri:
24.22 USD
Ortalama kâr:
42.98 USD
Ortalama zarar:
-27.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-95.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.21 USD (2)
Aylık büyüme:
24.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.20 USD
Maksimum:
95.21 USD (3.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 727
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.27 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +480.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.21 USD

TRADING FOR RICH
İnceleme yok
2025.10.30 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
