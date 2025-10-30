- Crescimento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
83 (50.00%)
Negociações com perda:
83 (50.00%)
Melhor negociação:
50.27 USD
Pior negociação:
-51.28 USD
Lucro bruto:
3 692.01 USD (372 763 pips)
Perda bruta:
-2 731.39 USD (270 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (832.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
832.28 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
82.13%
Depósito máximo carregado:
1.90%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
122 (73.49%)
Negociações curtas:
44 (26.51%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
5.79 USD
Lucro médio:
44.48 USD
Perda média:
-32.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-651.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-651.43 USD (16)
Crescimento mensal:
1.56%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.20 USD
Máximo:
861.00 USD (19.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.50% (861.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.83% (107.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|961
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|102K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.27 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +832.28 USD
Máxima perda consecutiva: -651.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
