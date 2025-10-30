SignaleKategorien
Renaldy Limantara

REY RICH

Renaldy Limantara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
84 (49.70%)
Verlusttrades:
85 (50.30%)
Bester Trade:
50.27 USD
Schlechtester Trade:
-51.28 USD
Bruttoprofit:
3 732.24 USD (376 806 pips)
Bruttoverlust:
-2 792.29 USD (276 426 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (832.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
832.28 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
80.97%
Max deposit load:
1.90%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
124 (73.37%)
Short-Positionen:
45 (26.63%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
5.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-32.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-651.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-651.43 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-2.75%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.20 USD
Maximaler:
861.00 USD (19.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.50% (861.00 USD)
Kapital:
1.83% (107.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 940
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 100K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.27 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +832.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -651.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
TRADING FOR RICH
Keine Bewertungen
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
