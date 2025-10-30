СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / REY RICH
Renaldy Limantara

REY RICH

Renaldy Limantara
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
81 (50.00%)
Убыточных трейдов:
81 (50.00%)
Лучший трейд:
50.27 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
3 594.41 USD (362 763 pips)
Общий убыток:
-2 690.99 USD (266 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (832.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
832.28 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
82.13%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
118 (72.84%)
Коротких трейдов:
44 (27.16%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
44.38 USD
Средний убыток:
-33.22 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-651.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-651.43 USD (16)
Прирост в месяц:
0.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.20 USD
Максимальная:
861.00 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.50% (861.00 USD)
По эквити:
1.83% (107.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 903
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 96K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.27 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +832.28 USD
Макс. убыток в серии: -651.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
TRADING FOR RICH
Нет отзывов
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.