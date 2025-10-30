- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
81 (50.00%)
Убыточных трейдов:
81 (50.00%)
Лучший трейд:
50.27 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
3 594.41 USD (362 763 pips)
Общий убыток:
-2 690.99 USD (266 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (832.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
832.28 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
82.13%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
118 (72.84%)
Коротких трейдов:
44 (27.16%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
5.58 USD
Средняя прибыль:
44.38 USD
Средний убыток:
-33.22 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-651.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-651.43 USD (16)
Прирост в месяц:
0.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.20 USD
Максимальная:
861.00 USD (19.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.50% (861.00 USD)
По эквити:
1.83% (107.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|903
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|96K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.27 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +832.28 USD
Макс. убыток в серии: -651.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
