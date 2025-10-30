- 成长
交易:
165
盈利交易:
83 (50.30%)
亏损交易:
82 (49.70%)
最好交易:
50.27 USD
最差交易:
-51.28 USD
毛利:
3 692.01 USD (372 763 pips)
毛利亏损:
-2 711.19 USD (268 426 pips)
最大连续赢利:
18 (832.28 USD)
最大连续盈利:
832.28 USD (18)
夏普比率:
0.17
交易活动:
82.13%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.14
长期交易:
121 (73.33%)
短期交易:
44 (26.67%)
利润因子:
1.36
预期回报:
5.94 USD
平均利润:
44.48 USD
平均损失:
-33.06 USD
最大连续失误:
16 (-651.43 USD)
最大连续亏损:
-651.43 USD (16)
每月增长:
2.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.20 USD
最大值:
861.00 USD (19.66%)
相对跌幅:
结余:
13.50% (861.00 USD)
净值:
1.83% (107.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|981
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|104K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.27 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +832.28 USD
最大连续亏损: -651.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TRADING FOR RICH
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
11
0%
165
50%
82%
1.36
5.94
USD
USD
13%
1:50