- 자본
- 축소
트레이드:
202
이익 거래:
107 (52.97%)
손실 거래:
95 (47.03%)
최고의 거래:
50.27 USD
최악의 거래:
-51.28 USD
총 수익:
4 635.59 USD (467 986 pips)
총 손실:
-3 102.10 USD (307 183 pips)
연속 최대 이익:
18 (832.28 USD)
연속 최대 이익:
832.28 USD (18)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
78.71%
최대 입금량:
1.90%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
1.78
롱(주식매수):
156 (77.23%)
숏(주식차입매도):
46 (22.77%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
7.59 USD
평균 이익:
43.32 USD
평균 손실:
-32.65 USD
연속 최대 손실:
16 (-651.43 USD)
연속 최대 손실:
-651.43 USD (16)
월별 성장률:
17.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.20 USD
최대한의:
861.00 USD (19.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.50% (861.00 USD)
자본금별:
1.83% (107.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|161K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.27 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +832.28 USD
연속 최대 손실: -651.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
