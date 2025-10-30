- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
83 (50.00%)
損失トレード:
83 (50.00%)
ベストトレード:
50.27 USD
最悪のトレード:
-51.28 USD
総利益:
3 692.01 USD (372 763 pips)
総損失:
-2 731.39 USD (270 426 pips)
最大連続の勝ち:
18 (832.28 USD)
最大連続利益:
832.28 USD (18)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
82.13%
最大入金額:
1.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.12
長いトレード:
122 (73.49%)
短いトレード:
44 (26.51%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
5.79 USD
平均利益:
44.48 USD
平均損失:
-32.91 USD
最大連続の負け:
16 (-651.43 USD)
最大連続損失:
-651.43 USD (16)
月間成長:
1.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.20 USD
最大の:
861.00 USD (19.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.50% (861.00 USD)
エクイティによる:
1.83% (107.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|961
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|102K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.27 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +832.28 USD
最大連続損失: -651.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TRADING FOR RICH
