Nhut Anh Phan

Check Nao

Nhut Anh Phan
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
21 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (41.67%)
En iyi işlem:
30.66 USD
En kötü işlem:
-17.70 USD
Brüt kâr:
161.62 USD (12 168 pips)
Brüt zarar:
-160.16 USD (9 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (82.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.17 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
35 (97.22%)
Satış işlemleri:
1 (2.78%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
7.70 USD
Ortalama zarar:
-10.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-68.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.68 USD (5)
Aylık büyüme:
-25.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.41 USD
Maksimum:
120.58 USD (42.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
XAUEUR 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -21
XAUEUR 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 767
XAUEUR 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.66 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +82.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
