Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD AND XAUEUR
LU KUEI LIEH

XAUUSD AND XAUEUR

LU KUEI LIEH
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 139%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
51 (62.19%)
Убыточных трейдов:
31 (37.80%)
Лучший трейд:
48.47 USD
Худший трейд:
-17.70 USD
Общая прибыль:
558.03 USD (48 378 pips)
Общий убыток:
-280.77 USD (20 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (184.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.83 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.79%
Макс. загрузка депозита:
22.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
81 (98.78%)
Коротких трейдов:
1 (1.22%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
3.38 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-9.06 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-46.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.68 USD (5)
Прирост в месяц:
58.03%
Годовой прогноз:
704.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.41 USD
Максимальная:
120.58 USD (42.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.73% (120.58 USD)
По эквити:
9.00% (16.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
XAUEUR 27
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 33
XAUEUR 245
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.4K
XAUEUR 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.47 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +184.83 USD
Макс. убыток в серии: -46.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD AND XAUEUR
30 USD в месяц
139%
0
0
USD
477
USD
16
100%
82
62%
1%
1.98
3.38
USD
43%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.