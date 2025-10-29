- Прирост
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
51 (62.19%)
Убыточных трейдов:
31 (37.80%)
Лучший трейд:
48.47 USD
Худший трейд:
-17.70 USD
Общая прибыль:
558.03 USD (48 378 pips)
Общий убыток:
-280.77 USD (20 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (184.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.83 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.79%
Макс. загрузка депозита:
22.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
81 (98.78%)
Коротких трейдов:
1 (1.22%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
3.38 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-9.06 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-46.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-68.68 USD (5)
Прирост в месяц:
58.03%
Годовой прогноз:
704.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.41 USD
Максимальная:
120.58 USD (42.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.73% (120.58 USD)
По эквити:
9.00% (16.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|XAUEUR
|27
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|33
|XAUEUR
|245
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.4K
|XAUEUR
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +48.47 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +184.83 USD
Макс. убыток в серии: -46.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
