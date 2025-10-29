시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / XAUUSD AND XAUEUR
LU KUEI LIEH

XAUUSD AND XAUEUR

LU KUEI LIEH
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 127%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
87
이익 거래:
52 (59.77%)
손실 거래:
35 (40.23%)
최고의 거래:
48.47 USD
최악의 거래:
-17.70 USD
총 수익:
567.09 USD (49 153 pips)
총 손실:
-313.50 USD (23 827 pips)
연속 최대 이익:
14 (184.83 USD)
연속 최대 이익:
184.83 USD (14)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
2.19%
최대 입금량:
22.82%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
53 분
회복 요인:
2.10
롱(주식매수):
86 (98.85%)
숏(주식차입매도):
1 (1.15%)
수익 요인:
1.81
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
10.91 USD
평균 손실:
-8.96 USD
연속 최대 손실:
6 (-46.65 USD)
연속 최대 손실:
-68.68 USD (5)
월별 성장률:
49.44%
연간 예측:
599.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.41 USD
최대한의:
120.58 USD (42.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.73% (120.58 USD)
자본금별:
9.00% (16.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 57
XAUEUR 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 18
XAUEUR 236
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4.9K
XAUEUR 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +48.47 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +184.83 USD
연속 최대 손실: -46.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 더...
리뷰 없음
2026.01.02 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.