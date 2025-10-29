- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
52 (59.77%)
손실 거래:
35 (40.23%)
최고의 거래:
48.47 USD
최악의 거래:
-17.70 USD
총 수익:
567.09 USD (49 153 pips)
총 손실:
-313.50 USD (23 827 pips)
연속 최대 이익:
14 (184.83 USD)
연속 최대 이익:
184.83 USD (14)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
2.19%
최대 입금량:
22.82%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
53 분
회복 요인:
2.10
롱(주식매수):
86 (98.85%)
숏(주식차입매도):
1 (1.15%)
수익 요인:
1.81
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
10.91 USD
평균 손실:
-8.96 USD
연속 최대 손실:
6 (-46.65 USD)
연속 최대 손실:
-68.68 USD (5)
월별 성장률:
49.44%
연간 예측:
599.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.41 USD
최대한의:
120.58 USD (42.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.73% (120.58 USD)
자본금별:
9.00% (16.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|XAUEUR
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|18
|XAUEUR
|236
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.9K
|XAUEUR
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.47 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +184.83 USD
연속 최대 손실: -46.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
