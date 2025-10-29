信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XAUUSD AND XAUEUR
LU KUEI LIEH

XAUUSD AND XAUEUR

LU KUEI LIEH
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 127%
ICMarketsSC-Live26
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
87
盈利交易:
52 (59.77%)
亏损交易:
35 (40.23%)
最好交易:
48.47 USD
最差交易:
-17.70 USD
毛利:
567.09 USD (49 153 pips)
毛利亏损:
-313.50 USD (23 827 pips)
最大连续赢利:
14 (184.83 USD)
最大连续盈利:
184.83 USD (14)
夏普比率:
0.22
交易活动:
0.79%
最大入金加载:
22.82%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
2.10
长期交易:
86 (98.85%)
短期交易:
1 (1.15%)
利润因子:
1.81
预期回报:
2.91 USD
平均利润:
10.91 USD
平均损失:
-8.96 USD
最大连续失误:
6 (-46.65 USD)
最大连续亏损:
-68.68 USD (5)
每月增长:
61.14%
年度预测:
741.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.41 USD
最大值:
120.58 USD (42.73%)
相对跌幅:
结余:
42.73% (120.58 USD)
净值:
9.00% (16.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 57
XAUEUR 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 18
XAUEUR 236
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.9K
XAUEUR 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +48.47 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +184.83 USD
最大连续亏损: -46.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAUUSD AND XAUEUR
每月30 USD
127%
0
0
USD
454
USD
16
100%
87
59%
1%
1.80
2.91
USD
43%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载