- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
87
盈利交易:
52 (59.77%)
亏损交易:
35 (40.23%)
最好交易:
48.47 USD
最差交易:
-17.70 USD
毛利:
567.09 USD (49 153 pips)
毛利亏损:
-313.50 USD (23 827 pips)
最大连续赢利:
14 (184.83 USD)
最大连续盈利:
184.83 USD (14)
夏普比率:
0.22
交易活动:
0.79%
最大入金加载:
22.82%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
2.10
长期交易:
86 (98.85%)
短期交易:
1 (1.15%)
利润因子:
1.81
预期回报:
2.91 USD
平均利润:
10.91 USD
平均损失:
-8.96 USD
最大连续失误:
6 (-46.65 USD)
最大连续亏损:
-68.68 USD (5)
每月增长:
61.14%
年度预测:
741.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.41 USD
最大值:
120.58 USD (42.73%)
相对跌幅:
结余:
42.73% (120.58 USD)
净值:
9.00% (16.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|XAUEUR
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18
|XAUEUR
|236
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.9K
|XAUEUR
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.47 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +184.83 USD
最大连续亏损: -46.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
127%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
16
100%
87
59%
1%
1.80
2.91
USD
USD
43%
1:400