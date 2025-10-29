- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
52 (59.77%)
損失トレード:
35 (40.23%)
ベストトレード:
48.47 USD
最悪のトレード:
-17.70 USD
総利益:
567.09 USD (49 153 pips)
総損失:
-313.50 USD (23 827 pips)
最大連続の勝ち:
14 (184.83 USD)
最大連続利益:
184.83 USD (14)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
0.79%
最大入金額:
22.82%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
2.10
長いトレード:
86 (98.85%)
短いトレード:
1 (1.15%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
2.91 USD
平均利益:
10.91 USD
平均損失:
-8.96 USD
最大連続の負け:
6 (-46.65 USD)
最大連続損失:
-68.68 USD (5)
月間成長:
61.14%
年間予想:
741.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.41 USD
最大の:
120.58 USD (42.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.73% (120.58 USD)
エクイティによる:
9.00% (16.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|XAUEUR
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18
|XAUEUR
|236
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.9K
|XAUEUR
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.47 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +184.83 USD
最大連続損失: -46.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
127%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
16
100%
87
59%
1%
1.80
2.91
USD
USD
43%
1:400