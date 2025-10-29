- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
52 (59.77%)
Negociações com perda:
35 (40.23%)
Melhor negociação:
48.47 USD
Pior negociação:
-17.70 USD
Lucro bruto:
567.09 USD (49 153 pips)
Perda bruta:
-313.50 USD (23 827 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (184.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.83 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
0.79%
Depósito máximo carregado:
22.82%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
86 (98.85%)
Negociações curtas:
1 (1.15%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
10.91 USD
Perda média:
-8.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-46.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.68 USD (5)
Crescimento mensal:
61.14%
Previsão anual:
741.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.41 USD
Máximo:
120.58 USD (42.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.73% (120.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.00% (16.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|XAUEUR
|30
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|18
|XAUEUR
|236
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.9K
|XAUEUR
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.47 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +184.83 USD
Máxima perda consecutiva: -46.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
127%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
16
100%
87
59%
1%
1.80
2.91
USD
USD
43%
1:400