SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XAUUSD AND XAUEUR
LU KUEI LIEH

XAUUSD AND XAUEUR

LU KUEI LIEH
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 127%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
52 (59.77%)
Negociações com perda:
35 (40.23%)
Melhor negociação:
48.47 USD
Pior negociação:
-17.70 USD
Lucro bruto:
567.09 USD (49 153 pips)
Perda bruta:
-313.50 USD (23 827 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (184.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.83 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
0.79%
Depósito máximo carregado:
22.82%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
86 (98.85%)
Negociações curtas:
1 (1.15%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
10.91 USD
Perda média:
-8.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-46.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-68.68 USD (5)
Crescimento mensal:
61.14%
Previsão anual:
741.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.41 USD
Máximo:
120.58 USD (42.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.73% (120.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.00% (16.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 57
XAUEUR 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 18
XAUEUR 236
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.9K
XAUEUR 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +48.47 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +184.83 USD
Máxima perda consecutiva: -46.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
