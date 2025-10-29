SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XAUUSD AND XAUEUR
LU KUEI LIEH

XAUUSD AND XAUEUR

LU KUEI LIEH
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 127%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
52 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
35 (40.23%)
Mejor transacción:
48.47 USD
Peor transacción:
-17.70 USD
Beneficio Bruto:
567.09 USD (49 153 pips)
Pérdidas Brutas:
-313.50 USD (23 827 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (184.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
184.83 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
0.79%
Carga máxima del depósito:
22.82%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
2.10
Transacciones Largas:
86 (98.85%)
Transacciones Cortas:
1 (1.15%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
10.91 USD
Pérdidas medias:
-8.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-46.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-68.68 USD (5)
Crecimiento al mes:
61.14%
Pronóstico anual:
741.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.41 USD
Máxima:
120.58 USD (42.73%)
Reducción relativa:
De balance:
42.73% (120.58 USD)
De fondos:
9.00% (16.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 57
XAUEUR 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 18
XAUEUR 236
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.9K
XAUEUR 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +48.47 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +184.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
otros 26...
No hay comentarios
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
