SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD AND XAUEUR
LU KUEI LIEH

XAUUSD AND XAUEUR

LU KUEI LIEH
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 127%
ICMarketsSC-Live26
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
52 (59.77%)
Verlusttrades:
35 (40.23%)
Bester Trade:
48.47 USD
Schlechtester Trade:
-17.70 USD
Bruttoprofit:
567.09 USD (49 153 pips)
Bruttoverlust:
-313.50 USD (23 827 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (184.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.83 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
0.79%
Max deposit load:
22.82%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
86 (98.85%)
Short-Positionen:
1 (1.15%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-46.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-68.68 USD (5)
Wachstum pro Monat :
61.14%
Jahresprognose:
741.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.41 USD
Maximaler:
120.58 USD (42.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.73% (120.58 USD)
Kapital:
9.00% (16.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 57
XAUEUR 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18
XAUEUR 236
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9K
XAUEUR 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.47 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +184.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
noch 26 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
