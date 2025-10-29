SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Growgold09
Rizky Juhri

Growgold09

Rizky Juhri
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
61 (57.00%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (42.99%)
En iyi işlem:
150.81 USD
En kötü işlem:
-150.91 USD
Brüt kâr:
6 430.86 USD (233 464 pips)
Brüt zarar:
-2 944.79 USD (100 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 198.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 198.89 USD (9)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.33
Alış işlemleri:
63 (58.88%)
Satış işlemleri:
44 (41.12%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
32.58 USD
Ortalama kâr:
105.42 USD
Ortalama zarar:
-64.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-508.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-508.46 USD (8)
Aylık büyüme:
79.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
824.78 USD
Maksimum:
1 045.56 USD (20.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.58% (132.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 2
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
USDJPY 11
GBPJPY 23
CHFJPY -28
EURJPY 46
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 131K
USDJPY 526
GBPJPY 925
CHFJPY -1K
EURJPY 1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.81 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 198.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
267 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Growgold09
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
8.4K
USD
7
0%
107
57%
100%
2.18
32.58
USD
2%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.