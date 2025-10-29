- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
61 (57.00%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (42.99%)
En iyi işlem:
150.81 USD
En kötü işlem:
-150.91 USD
Brüt kâr:
6 430.86 USD (233 464 pips)
Brüt zarar:
-2 944.79 USD (100 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 198.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 198.89 USD (9)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
3.33
Alış işlemleri:
63 (58.88%)
Satış işlemleri:
44 (41.12%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
32.58 USD
Ortalama kâr:
105.42 USD
Ortalama zarar:
-64.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-508.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-508.46 USD (8)
Aylık büyüme:
79.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
824.78 USD
Maksimum:
1 045.56 USD (20.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.58% (132.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|-28
|EURJPY
|46
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|131K
|USDJPY
|526
|GBPJPY
|925
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.81 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 198.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -508.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
7
0%
107
57%
100%
2.18
32.58
USD
USD
2%
1:50