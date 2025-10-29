SinaisSeções
Rizky Juhri

Growgold09

Rizky Juhri
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 45%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
111 (47.84%)
Negociações com perda:
121 (52.16%)
Melhor negociação:
150.81 USD
Pior negociação:
-153.83 USD
Lucro bruto:
13 016.42 USD (457 820 pips)
Perda bruta:
-10 568.69 USD (357 097 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 938.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 938.01 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
81.69%
Depósito máximo carregado:
5.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
154 (66.38%)
Negociações curtas:
78 (33.62%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
10.55 USD
Lucro médio:
117.27 USD
Perda média:
-87.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 765.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 808.65 USD (15)
Crescimento mensal:
-13.24%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
824.78 USD
Máximo:
2 833.59 USD (29.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.74% (2 833.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (323.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 225
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.4K
USDJPY 31
GBPJPY 23
CHFJPY -28
EURJPY 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 97K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 925
CHFJPY -1K
EURJPY 1.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +150.81 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +1 938.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1 765.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
