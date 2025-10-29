- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
111 (47.84%)
Negociações com perda:
121 (52.16%)
Melhor negociação:
150.81 USD
Pior negociação:
-153.83 USD
Lucro bruto:
13 016.42 USD (457 820 pips)
Perda bruta:
-10 568.69 USD (357 097 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 938.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 938.01 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
81.69%
Depósito máximo carregado:
5.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
154 (66.38%)
Negociações curtas:
78 (33.62%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
10.55 USD
Lucro médio:
117.27 USD
Perda média:
-87.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 765.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 808.65 USD (15)
Crescimento mensal:
-13.24%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
824.78 USD
Máximo:
2 833.59 USD (29.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.74% (2 833.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.13% (323.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|31
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|-28
|EURJPY
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|97K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|925
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +150.81 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +1 938.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1 765.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
45%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
15
0%
232
47%
82%
1.23
10.55
USD
USD
34%
1:50