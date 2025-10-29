SignaleKategorien
Rizky Juhri

Growgold09

Rizky Juhri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
112 (47.65%)
Verlusttrades:
123 (52.34%)
Bester Trade:
150.81 USD
Schlechtester Trade:
-153.83 USD
Bruttoprofit:
13 137.11 USD (461 863 pips)
Bruttoverlust:
-10 751.39 USD (363 097 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 938.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 938.01 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
81.69%
Max deposit load:
5.15%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.84
Long-Positionen:
156 (66.38%)
Short-Positionen:
79 (33.62%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
10.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
117.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-87.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 765.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 808.65 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-17.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
824.78 USD
Maximaler:
2 833.59 USD (29.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.74% (2 833.59 USD)
Kapital:
4.13% (323.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 228
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
USDJPY 31
GBPJPY 23
CHFJPY -28
EURJPY 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 925
CHFJPY -1K
EURJPY 1.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +150.81 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 938.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 765.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
noch 272 ...
Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
