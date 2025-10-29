- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
232
利益トレード:
111 (47.84%)
損失トレード:
121 (52.16%)
ベストトレード:
150.81 USD
最悪のトレード:
-153.83 USD
総利益:
13 016.42 USD (457 820 pips)
総損失:
-10 568.69 USD (357 097 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 938.01 USD)
最大連続利益:
1 938.01 USD (15)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
81.69%
最大入金額:
5.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
154 (66.38%)
短いトレード:
78 (33.62%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
10.55 USD
平均利益:
117.27 USD
平均損失:
-87.34 USD
最大連続の負け:
16 (-1 765.78 USD)
最大連続損失:
-1 808.65 USD (15)
月間成長:
-12.58%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
824.78 USD
最大の:
2 833.59 USD (29.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.74% (2 833.59 USD)
エクイティによる:
4.13% (323.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|31
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|-28
|EURJPY
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|97K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|925
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +150.81 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +1 938.01 USD
最大連続損失: -1 765.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
272 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
45%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
15
0%
232
47%
82%
1.23
10.55
USD
USD
34%
1:50