Trade:
107
Profit Trade:
61 (57.00%)
Loss Trade:
46 (42.99%)
Best Trade:
150.81 USD
Worst Trade:
-150.91 USD
Profitto lordo:
6 430.86 USD (233 464 pips)
Perdita lorda:
-2 944.79 USD (100 436 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 198.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 198.89 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
63 (58.88%)
Short Trade:
44 (41.12%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
32.58 USD
Profitto medio:
105.42 USD
Perdita media:
-64.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-508.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-508.46 USD (8)
Crescita mensile:
79.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
824.78 USD
Massimale:
1 045.56 USD (20.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.47% (122.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|-28
|EURJPY
|46
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|131K
|USDJPY
|526
|GBPJPY
|925
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +150.81 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 198.89 USD
Massima perdita consecutiva: -508.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
