Rizky Juhri

Growgold09

Rizky Juhri
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
61 (57.00%)
Loss Trade:
46 (42.99%)
Best Trade:
150.81 USD
Worst Trade:
-150.91 USD
Profitto lordo:
6 430.86 USD (233 464 pips)
Perdita lorda:
-2 944.79 USD (100 436 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 198.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 198.89 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
63 (58.88%)
Short Trade:
44 (41.12%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
32.58 USD
Profitto medio:
105.42 USD
Perdita media:
-64.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-508.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-508.46 USD (8)
Crescita mensile:
79.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
824.78 USD
Massimale:
1 045.56 USD (20.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.47% (122.44 USD)

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 2
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
USDJPY 11
GBPJPY 23
CHFJPY -28
EURJPY 46
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 131K
USDJPY 526
GBPJPY 925
CHFJPY -1K
EURJPY 1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.81 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 198.89 USD
Massima perdita consecutiva: -508.46 USD

2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
