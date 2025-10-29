SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Growgold09
Rizky Juhri

Growgold09

Rizky Juhri
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
61 (57.00%)
Perte trades:
46 (42.99%)
Meilleure transaction:
150.81 USD
Pire transaction:
-150.91 USD
Bénéfice brut:
6 430.86 USD (233 464 pips)
Perte brute:
-2 944.79 USD (100 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 198.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 198.89 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.97%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
3.33
Longs trades:
63 (58.88%)
Courts trades:
44 (41.12%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
32.58 USD
Bénéfice moyen:
105.42 USD
Perte moyenne:
-64.02 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-508.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-508.46 USD (8)
Croissance mensuelle:
79.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
824.78 USD
Maximal:
1 045.56 USD (20.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.49% (124.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 101
USDJPY 2
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
USDJPY 11
GBPJPY 23
CHFJPY -28
EURJPY 46
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 131K
USDJPY 526
GBPJPY 925
CHFJPY -1K
EURJPY 1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.81 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 198.89 USD
Perte consécutive maximale: -508.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SVSFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
267 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Growgold09
30 USD par mois
0%
0
0
USD
8.4K
USD
7
0%
107
57%
100%
2.18
32.58
USD
1%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.