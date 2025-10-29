- Прирост
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
109 (48.23%)
Убыточных трейдов:
117 (51.77%)
Лучший трейд:
150.81 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
12 723.60 USD (447 820 pips)
Общий убыток:
-10 326.29 USD (349 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 938.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 938.01 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
81.69%
Макс. загрузка депозита:
5.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
148 (65.49%)
Коротких трейдов:
78 (34.51%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
10.61 USD
Средняя прибыль:
116.73 USD
Средний убыток:
-88.26 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 765.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 808.65 USD (15)
Прирост в месяц:
-12.37%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
824.78 USD
Максимальная:
2 833.59 USD (29.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.74% (2 833.59 USD)
По эквити:
4.13% (323.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|31
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|-28
|EURJPY
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|95K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|925
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +150.81 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 938.01 USD
Макс. убыток в серии: -1 765.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
