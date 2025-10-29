СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Growgold09
Rizky Juhri

Growgold09

Rizky Juhri
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
109 (48.23%)
Убыточных трейдов:
117 (51.77%)
Лучший трейд:
150.81 USD
Худший трейд:
-153.83 USD
Общая прибыль:
12 723.60 USD (447 820 pips)
Общий убыток:
-10 326.29 USD (349 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 938.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 938.01 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
81.69%
Макс. загрузка депозита:
5.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
148 (65.49%)
Коротких трейдов:
78 (34.51%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
10.61 USD
Средняя прибыль:
116.73 USD
Средний убыток:
-88.26 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 765.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 808.65 USD (15)
Прирост в месяц:
-12.37%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
824.78 USD
Максимальная:
2 833.59 USD (29.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.74% (2 833.59 USD)
По эквити:
4.13% (323.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 219
USDJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
USDJPY 31
GBPJPY 23
CHFJPY -28
EURJPY 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 95K
USDJPY 2.1K
GBPJPY 925
CHFJPY -1K
EURJPY 1.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +150.81 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +1 938.01 USD
Макс. убыток в серии: -1 765.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
еще 272...
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.16 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
