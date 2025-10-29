- 자본
트레이드:
260
이익 거래:
125 (48.07%)
손실 거래:
135 (51.92%)
최고의 거래:
150.81 USD
최악의 거래:
-153.83 USD
총 수익:
14 299.46 USD (517 200 pips)
총 손실:
-11 570.27 USD (393 670 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 938.01 USD)
연속 최대 이익:
1 938.01 USD (15)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
78.86%
최대 입금량:
5.15%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
180 (69.23%)
숏(주식차입매도):
80 (30.77%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
10.50 USD
평균 이익:
114.40 USD
평균 손실:
-85.71 USD
연속 최대 손실:
16 (-1 765.78 USD)
연속 최대 손실:
-1 808.65 USD (15)
월별 성장률:
12.20%
연간 예측:
148.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
824.78 USD
최대한의:
2 833.59 USD (29.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.74% (2 833.59 USD)
자본금별:
4.13% (323.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.7K
|USDJPY
|31
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|-28
|EURJPY
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|120K
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|925
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +150.81 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +1 938.01 USD
연속 최대 손실: -1 765.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
