İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
198 (90.41%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (9.59%)
En iyi işlem:
13.57 USD
En kötü işlem:
-84.27 USD
Brüt kâr:
957.09 USD (55 825 pips)
Brüt zarar:
-1 010.92 USD (54 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (199.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.60 USD (46)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
2.03%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
208 (94.98%)
Satış işlemleri:
11 (5.02%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-48.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-86.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.78 USD (2)
Aylık büyüme:
-9.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181.04 USD
Maksimum:
361.56 USD (75.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.52% (361.55 USD)
Varlığa göre:
3.57% (36.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|-54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.57 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +199.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
100%
219
90%
99%
0.94
-0.25
USD
USD
29%
1:100