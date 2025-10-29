SinyallerBölümler
Dwi Arie Yuanto

S4nd1 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Monex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
198 (90.41%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (9.59%)
En iyi işlem:
13.57 USD
En kötü işlem:
-84.27 USD
Brüt kâr:
957.09 USD (55 825 pips)
Brüt zarar:
-1 010.92 USD (54 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (199.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.60 USD (46)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
2.03%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
208 (94.98%)
Satış işlemleri:
11 (5.02%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
4.83 USD
Ortalama zarar:
-48.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-86.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.78 USD (2)
Aylık büyüme:
-9.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181.04 USD
Maksimum:
361.56 USD (75.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.52% (361.55 USD)
Varlığa göre:
3.57% (36.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb -54
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.57 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +199.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Risk Management :

Single Entry Buy/Sell

Jalan 24 Jam

Take Profit 5 Poin

Stop Lose 40 Poin (8%)

Drawdown < 10%

Auto Close (-)10% Balance


İnceleme yok
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
