- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
348
Transacciones Rentables:
301 (86.49%)
Transacciones Irrentables:
47 (13.51%)
Mejor transacción:
20.91 USD
Peor transacción:
-89.13 USD
Beneficio Bruto:
1 960.50 USD (106 169 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (199.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
207.57 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
16.85%
Carga máxima del depósito:
2.07%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
318 (91.38%)
Transacciones Cortas:
30 (8.62%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
6.51 USD
Pérdidas medias:
-40.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-86.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
-5.19%
Pronóstico anual:
-62.92%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
181.04 USD
Máxima:
361.56 USD (75.24%)
Reducción relativa:
De balance:
28.52% (361.55 USD)
De fondos:
6.79% (76.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDb
|68
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDb
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.91 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +199.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
16%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
14
99%
348
86%
17%
1.03
0.19
USD
USD
29%
1:100