Dwi Arie Yuanto

S4nd1 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
Monex-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
348
Transacciones Rentables:
301 (86.49%)
Transacciones Irrentables:
47 (13.51%)
Mejor transacción:
20.91 USD
Peor transacción:
-89.13 USD
Beneficio Bruto:
1 960.50 USD (106 169 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (199.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
207.57 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
16.85%
Carga máxima del depósito:
2.07%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
318 (91.38%)
Transacciones Cortas:
30 (8.62%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
6.51 USD
Pérdidas medias:
-40.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-86.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
-5.19%
Pronóstico anual:
-62.92%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
181.04 USD
Máxima:
361.56 USD (75.24%)
Reducción relativa:
De balance:
28.52% (361.55 USD)
De fondos:
6.79% (76.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 348
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 68
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.91 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +199.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Risk Management :

Single Entry Buy/Sell

Jalan 24 Jam

Take Profit 5 Poin

Stop Lose 40 Poin (8%)

Drawdown < 10%

Auto Close (-)10% Balance


No hay comentarios
2025.12.08 03:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
