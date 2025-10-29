SignaleKategorien
Dwi Arie Yuanto

S4nd1 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
Monex-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
352
Gewinntrades:
302 (85.79%)
Verlusttrades:
50 (14.20%)
Bester Trade:
20.91 USD
Schlechtester Trade:
-89.13 USD
Bruttoprofit:
1 968.81 USD (106 584 pips)
Bruttoverlust:
-1 991.10 USD (103 082 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (199.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
207.57 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
15.71%
Max deposit load:
2.18%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
321 (91.19%)
Short-Positionen:
31 (8.81%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-86.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.13 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-16.03%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
181.04 USD
Maximaler:
361.56 USD (75.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.52% (361.55 USD)
Kapital:
6.79% (76.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb -22
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Risk Management :

Single Entry Buy/Sell

Jalan 24 Jam

Take Profit 5 Poin

Stop Lose 40 Poin (8%)

Drawdown < 10%

Auto Close (-)10% Balance


2025.12.08 03:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
