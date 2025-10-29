- Wachstum
Trades insgesamt:
352
Gewinntrades:
302 (85.79%)
Verlusttrades:
50 (14.20%)
Bester Trade:
20.91 USD
Schlechtester Trade:
-89.13 USD
Bruttoprofit:
1 968.81 USD (106 584 pips)
Bruttoverlust:
-1 991.10 USD (103 082 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (199.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
207.57 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
15.71%
Max deposit load:
2.18%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
321 (91.19%)
Short-Positionen:
31 (8.81%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-86.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.13 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-16.03%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
181.04 USD
Maximaler:
361.56 USD (75.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.52% (361.55 USD)
Kapital:
6.79% (76.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|-22
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
