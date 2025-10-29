- Crescimento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
301 (86.49%)
Negociações com perda:
47 (13.51%)
Melhor negociação:
20.91 USD
Pior negociação:
-89.13 USD
Lucro bruto:
1 960.50 USD (106 169 pips)
Perda bruta:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (199.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.57 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
16.85%
Depósito máximo carregado:
2.07%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
318 (91.38%)
Negociações curtas:
30 (8.62%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
6.51 USD
Perda média:
-40.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-86.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.13 USD (1)
Crescimento mensal:
-5.19%
Previsão anual:
-62.92%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
181.04 USD
Máximo:
361.56 USD (75.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.52% (361.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.79% (76.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|68
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
