Dwi Arie Yuanto

S4nd1 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
Monex-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
301 (86.49%)
Negociações com perda:
47 (13.51%)
Melhor negociação:
20.91 USD
Pior negociação:
-89.13 USD
Lucro bruto:
1 960.50 USD (106 169 pips)
Perda bruta:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (199.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.57 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
16.85%
Depósito máximo carregado:
2.07%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
318 (91.38%)
Negociações curtas:
30 (8.62%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
6.51 USD
Perda média:
-40.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-86.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.13 USD (1)
Crescimento mensal:
-5.19%
Previsão anual:
-62.92%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
181.04 USD
Máximo:
361.56 USD (75.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.52% (361.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.79% (76.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 68
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.91 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.60 USD
Máxima perda consecutiva: -86.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Risk Management :

Single Entry Buy/Sell

Jalan 24 Jam

Take Profit 5 Poin

Stop Lose 40 Poin (8%)

Drawdown < 10%

Auto Close (-)10% Balance


2025.12.08 03:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
