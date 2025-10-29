- 자본
- 축소
트레이드:
355
이익 거래:
303 (85.35%)
손실 거래:
52 (14.65%)
최고의 거래:
20.91 USD
최악의 거래:
-89.13 USD
총 수익:
1 975.82 USD (106 935 pips)
총 손실:
-2 056.13 USD (106 331 pips)
연속 최대 이익:
46 (199.60 USD)
연속 최대 이익:
207.57 USD (19)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
14.25%
최대 입금량:
2.34%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
321 (90.42%)
숏(주식차입매도):
34 (9.58%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.23 USD
평균 이익:
6.52 USD
평균 손실:
-39.54 USD
연속 최대 손실:
2 (-86.78 USD)
연속 최대 손실:
-89.13 USD (1)
월별 성장률:
-22.60%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
181.04 USD
최대한의:
361.56 USD (75.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.52% (361.55 USD)
자본금별:
6.79% (76.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|-80
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|604
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.91 USD
최악의 거래: -89 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +199.60 USD
연속 최대 손실: -86.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
850
USD
USD
16
99%
355
85%
14%
0.96
-0.23
USD
USD
29%
1:100