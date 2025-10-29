- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
348
盈利交易:
301 (86.49%)
亏损交易:
47 (13.51%)
最好交易:
20.91 USD
最差交易:
-89.13 USD
毛利:
1 960.50 USD (106 169 pips)
毛利亏损:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
最大连续赢利:
46 (199.60 USD)
最大连续盈利:
207.57 USD (19)
夏普比率:
0.04
交易活动:
16.85%
最大入金加载:
2.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.19
长期交易:
318 (91.38%)
短期交易:
30 (8.62%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
6.51 USD
平均损失:
-40.27 USD
最大连续失误:
2 (-86.78 USD)
最大连续亏损:
-89.13 USD (1)
每月增长:
-5.19%
年度预测:
-62.92%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
181.04 USD
最大值:
361.56 USD (75.24%)
相对跌幅:
结余:
28.52% (361.55 USD)
净值:
6.79% (76.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|348
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|68
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|8K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.91 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +199.60 USD
最大连续亏损: -86.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
