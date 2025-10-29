- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
301 (86.49%)
Убыточных трейдов:
47 (13.51%)
Лучший трейд:
20.91 USD
Худший трейд:
-89.13 USD
Общая прибыль:
1 960.50 USD (106 169 pips)
Общий убыток:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (199.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.57 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
16.85%
Макс. загрузка депозита:
2.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
318 (91.38%)
Коротких трейдов:
30 (8.62%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
6.51 USD
Средний убыток:
-40.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-86.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.13 USD (1)
Прирост в месяц:
-5.19%
Годовой прогноз:
-62.92%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.04 USD
Максимальная:
361.56 USD (75.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.52% (361.55 USD)
По эквити:
6.79% (76.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|68
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.91 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.60 USD
Макс. убыток в серии: -86.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
14
99%
348
86%
17%
1.03
0.19
USD
USD
29%
1:100