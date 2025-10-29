СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / S4nd1 Gold Hunter
Dwi Arie Yuanto

S4nd1 Gold Hunter

Dwi Arie Yuanto
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Monex-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
301 (86.49%)
Убыточных трейдов:
47 (13.51%)
Лучший трейд:
20.91 USD
Худший трейд:
-89.13 USD
Общая прибыль:
1 960.50 USD (106 169 pips)
Общий убыток:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (199.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.57 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
16.85%
Макс. загрузка депозита:
2.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
318 (91.38%)
Коротких трейдов:
30 (8.62%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
6.51 USD
Средний убыток:
-40.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-86.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.13 USD (1)
Прирост в месяц:
-5.19%
Годовой прогноз:
-62.92%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
181.04 USD
Максимальная:
361.56 USD (75.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.52% (361.55 USD)
По эквити:
6.79% (76.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 68
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.91 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.60 USD
Макс. убыток в серии: -86.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Risk Management :

Single Entry Buy/Sell

Jalan 24 Jam

Take Profit 5 Poin

Stop Lose 40 Poin (8%)

Drawdown < 10%

Auto Close (-)10% Balance


Нет отзывов
2025.12.08 03:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 20:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 20:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 19:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
S4nd1 Gold Hunter
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
1K
USD
14
99%
348
86%
17%
1.03
0.19
USD
29%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.