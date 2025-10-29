- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
217 (90.79%)
Loss Trade:
22 (9.21%)
Best Trade:
20.91 USD
Worst Trade:
-84.27 USD
Profitto lordo:
1 167.14 USD (66 329 pips)
Perdita lorda:
-1 092.35 USD (58 440 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (199.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.60 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
22.43%
Massimo carico di deposito:
2.07%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
228 (95.40%)
Short Trade:
11 (4.60%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-49.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-86.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.78 USD (2)
Crescita mensile:
4.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
181.04 USD
Massimale:
361.56 USD (75.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.52% (361.55 USD)
Per equità:
6.71% (70.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.91 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +199.60 USD
Massima perdita consecutiva: -86.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
