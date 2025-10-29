- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
348
利益トレード:
301 (86.49%)
損失トレード:
47 (13.51%)
ベストトレード:
20.91 USD
最悪のトレード:
-89.13 USD
総利益:
1 960.50 USD (106 169 pips)
総損失:
-1 892.81 USD (98 172 pips)
最大連続の勝ち:
46 (199.60 USD)
最大連続利益:
207.57 USD (19)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
16.85%
最大入金額:
2.07%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
318 (91.38%)
短いトレード:
30 (8.62%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
6.51 USD
平均損失:
-40.27 USD
最大連続の負け:
2 (-86.78 USD)
最大連続損失:
-89.13 USD (1)
月間成長:
-5.19%
年間予想:
-62.92%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
181.04 USD
最大の:
361.56 USD (75.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.52% (361.55 USD)
エクイティによる:
6.79% (76.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|68
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.91 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +199.60 USD
最大連続損失: -86.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Risk Management :
Single Entry Buy/Sell
Jalan 24 Jam
Take Profit 5 Poin
Stop Lose 40 Poin (8%)
Drawdown < 10%
Auto Close (-)10% Balance
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
16%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
14
99%
348
86%
17%
1.03
0.19
USD
USD
29%
1:100