- 자본
- 축소
트레이드:
14 550
이익 거래:
8 947 (61.49%)
손실 거래:
5 603 (38.51%)
최고의 거래:
4 078.50 USD
최악의 거래:
-1 581.60 USD
총 수익:
103 571.03 USD (2 273 554 pips)
총 손실:
-49 617.60 USD (1 943 636 pips)
연속 최대 이익:
161 (5 042.05 USD)
연속 최대 이익:
11 102.00 USD (25)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
26.00%
최대 입금량:
18.01%
최근 거래:
1 분 전
주별 거래 수:
2259
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
13.97
롱(주식매수):
6 940 (47.70%)
숏(주식차입매도):
7 610 (52.30%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
3.71 USD
평균 이익:
11.58 USD
평균 손실:
-8.86 USD
연속 최대 손실:
47 (-3 480.45 USD)
연속 최대 손실:
-3 861.49 USD (46)
월별 성장률:
48.26%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 861.49 USD (6.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.70% (3 454.40 USD)
자본금별:
56.28% (38 371.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14550
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|330K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 078.50 USD
최악의 거래: -1 582 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 46
연속 최대 이익: +5 042.05 USD
연속 최대 손실: -3 480.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
More info WA : 082128769785
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
304%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
13
90%
14 550
61%
26%
2.08
3.71
USD
USD
56%
1:400