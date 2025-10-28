- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14 441
盈利交易:
8 888 (61.54%)
亏损交易:
5 553 (38.45%)
最好交易:
4 078.50 USD
最差交易:
-1 581.60 USD
毛利:
103 137.22 USD (2 258 624 pips)
毛利亏损:
-49 367.10 USD (1 927 116 pips)
最大连续赢利:
161 (5 042.05 USD)
最大连续盈利:
11 102.00 USD (25)
夏普比率:
0.05
交易活动:
26.00%
最大入金加载:
18.01%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
2177
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
13.92
长期交易:
6 917 (47.90%)
短期交易:
7 524 (52.10%)
利润因子:
2.09
预期回报:
3.72 USD
平均利润:
11.60 USD
平均损失:
-8.89 USD
最大连续失误:
47 (-3 480.45 USD)
最大连续亏损:
-3 861.49 USD (46)
每月增长:
48.25%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 861.49 USD (6.27%)
相对跌幅:
结余:
13.70% (3 454.40 USD)
净值:
56.28% (38 371.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14441
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|332K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 078.50 USD
最差交易: -1 582 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +5 042.05 USD
最大连续亏损: -3 480.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
More info WA : 082128769785
没有评论
