- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14 464
利益トレード:
8 895 (61.49%)
損失トレード:
5 569 (38.50%)
ベストトレード:
4 078.50 USD
最悪のトレード:
-1 581.60 USD
総利益:
103 276.50 USD (2 260 528 pips)
総損失:
-49 492.40 USD (1 934 698 pips)
最大連続の勝ち:
161 (5 042.05 USD)
最大連続利益:
11 102.00 USD (25)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
26.00%
最大入金額:
18.01%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
2165
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
13.93
長いトレード:
6 940 (47.98%)
短いトレード:
7 524 (52.02%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
3.72 USD
平均利益:
11.61 USD
平均損失:
-8.89 USD
最大連続の負け:
47 (-3 480.45 USD)
最大連続損失:
-3 861.49 USD (46)
月間成長:
48.24%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 861.49 USD (6.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.70% (3 454.40 USD)
エクイティによる:
56.28% (38 371.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14464
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|326K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 078.50 USD
最悪のトレード: -1 582 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 46
最大連続利益: +5 042.05 USD
最大連続損失: -3 480.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
