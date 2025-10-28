- Crescita
Trade:
115
Profit Trade:
101 (87.82%)
Loss Trade:
14 (12.17%)
Best Trade:
4 078.50 USD
Worst Trade:
-1 581.60 USD
Profitto lordo:
20 562.72 USD (95 145 pips)
Perdita lorda:
-3 551.43 USD (9 286 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (181.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 102.00 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
2.54%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
4.92
Long Trade:
42 (36.52%)
Short Trade:
73 (63.48%)
Fattore di profitto:
5.79
Profitto previsto:
147.92 USD
Profitto medio:
203.59 USD
Perdita media:
-253.67 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-41.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 454.40 USD (5)
Crescita mensile:
85.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 454.40 USD (13.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.70% (3 454.40 USD)
Per equità:
0.15% (56.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 078.50 USD
Worst Trade: -1 582 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +181.82 USD
Massima perdita consecutiva: -41.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
